Der DAX stieg gestern mal wieder über die 12.400 Punkte-Marke. Und er ging auch über dieser Marke aus dem Handel. Am Ende des Tages stand ein Plus von 0,58 Prozent auf der Kurstafel. Ob er heute an die Vortagesgewinne anschließen kann, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.