Rothrist (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001178 -



Als eine der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Marken der

Schweiz steht Rivella seit jeher für ein aktives und gesundes Leben

sowie die unaufhörliche Suche nach Neuem. Gemäss dieser Tradition

lanciert Rivella auf Frühling 2018 das neue Rivella Refresh: Weniger

süss und spritzig leicht im Geschmack.



Mit Rivella Refresh bietet Rivella ab März 2018 eine leichte

Alternative zum beliebten Original Rivella Rot - ein neues Getränk

für all jene, die sich im Alltag oder in der Freizeit einen leichten,

weniger süssen Durstlöscher wünschen. Damit bietet das

Getränkeunternehmen die perfekte Ergänzung zu Rivella Rot, welches

nach wie vor als das Schweizer Original für den vollen Genussmoment

steht. Wie dieses kommt auch Rivella Refresh ganz ohne Farb- und

Konservierungsstoffe aus und wird mit Zutaten natürlicher Herkunft

hergestellt.



Rivella Refresh - Das Schweizer Original neu interpretiert



Für das spritzig leichte, weniger süsse Geschmacksprofil von

Rivella Refresh wurden der Anteil an Milchserum und vor allem der

Zuckergehalt gegenüber der Original Rivella Rezeptur deutlich

reduziert. Die Neuheit weist mit 5.2 g Zucker pro 100 ml einen 40 %

tieferen Energiegehalt als Rivella Rot auf. «Neben der steigenden

Nachfrage nach geschmacklich leichten Getränken, tragen wir mit der

Lancierung von Rivella Refresh auch dem Konsumentenbedürfnis nach

Erfrischungsgetränken mit einem tiefen Zuckergehalt Rechnung» erklärt

Erland Brügger, Geschäftsleiter der Rivella AG. «Als Schweizer

Qualitätsunternehmen sind wir uns unserer Verantwortung in diesem

wichtigen Thema bewusst. Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, bei

all unseren Neuprodukten den Zuckergehalt so tief wie möglich zu

halten, ohne dabei auf künstliche Süssungsmittel zurückzugreifen», so

Brügger weiter.



Rivella Refresh ist ab März 2018 im Schweizer Detailhandel und in

der Gastronomie erhältlich in 50 cl, 125 cl und 150 cl-PET-Flaschen.



Lancierungskampagne «Weniger süss - trotzdem Rivella»



Kurz nach Einführung des neuen Rivella Familienmitgliedes startet

im April eine nationale Werbekampagne mit dem Titel «Weniger süss,

trotzdem Rivella». Mit eigenem TV-Spot und einem umfassenden

Plakataushang in den grössten Schweizer Städten soll Rivella schnell

bekannt gemacht werden. Zudem sind im April und Mai in verschiedenen

Schweizer Bahnhöfen interaktive Samplings geplant. Komplettiert wird

die Lancierungskampagne mit einem breiten Online-Auftritt und

involvierenden Social Media Aktivitäten.



Mehr Informationen zu Rivella Refresh unter: www.rivella.ch



Pressebilder kostenlos unter

www.pprmediarelations.ch/image/rivella



Rivella Refresh auf einen Blick



- Rivella Refresh schmeckt erfrischend leicht und weniger süss.

- Der einzigartige Kräuter-Frucht-Charakter des Originals bleibt

erhalten.

- Mit nur 5.2 g Zucker pro 100 ml enthält Rivella Refresh 42 %

weniger Zucker als Rivella Rot, ohne künstliche Süssungsmittel.

- Wie beim Original Rivella Rot werden auch bei Rivella Refresh

Zutaten natürlicher Herkunft verwendet.

- Wie alle Rivella-Sorten kommt auch Rivella Refresh ganz ohne Farb-

und Konservierungsstoffe aus.



Originaltext: Rivella AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001178

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100001178.rss2



Kontakt:

Kontaktperson bei Rivella:

Monika Christener, Leiterin Unternehmenskommunikation

Telefon 062 785 41 11

Mobile 079 602 08 27

monika.christener@rivella.ch