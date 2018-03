FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.03.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 450 (460) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CAPITAL & COUNTIES TARGET TO 250 (240) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3100 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES IWG PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS COUNTRYWIDE PRICE TARGET TO 77 (111) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 425 (410) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 400 (440) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 250 (234) PENCE - 'BUY' - RPT/DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS TO 'SHORT-TERM BUY LIST' - FTSE-INDIKATION -0.11% TO 7207 (CLOSE: 7214.76) POINTS BY IG - JPMORGAN CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 976 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 915 (925) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 3723 (3427) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2310 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - RBC CAPITAL RAISES B & M PRICE TARGET TO 475 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 927 (910) PENCE - 'BUY'



