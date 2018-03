Toronto (ots/PRNewswire) - SDChain Alliance führte heute offiziell

die erste öffentliche Blockchain ein, die Blockchain wirklich zur

Gewährleistung von Zuverlässigkeit des Internet of Things einsetzt.

Dies ist eine Annäherung von IoT (Internet der Dinge) als ein

dezentrales Ökosystem für verschiedene Branchen, die so eine

effiziente, kostengünstige IoT-Datenaustauschplattform entwickeln

können, um den kommerziellen Wert der Daten individuell anzupassen.

Dies kann einerseits zu hochwertigen digitalen Ressourcen führen und

andererseits den kommerziellen Wert der IoT-Anwendung selbst

beträchtlich steigern.



SDChain hat die ursprüngliche Frist für die Betaversion der

öffentlichen Chain um zwei Monate vorgezogen, damit Partner und

SDChain-Communities sich so früh wie möglich mit der öffentlichen

Chain basierend auf der weltweit ersten Implementierung des ISO

"Six-Domain Model" vertraut machen können. Die Einführung der

öffentlichen Chain von SDChain wird für einen neuen Trend in der

Blockchainbranche sorgen und dazu führen, dass die Branche sich

wirklich auf die Anwendung von Blockchains und die ökologische

Entwicklung konzentriert, um der Realwirtschaft zu helfen.



David Pan, Geschäftsführer von SDChain Alliance: "Wir sind dankbar

für die Unterstützung der SDChain-Community und des Engineeringteams,

die es uns ermöglicht haben, die öffentliche Chain von SDChain früher

als erwartet online zu stellen und das IoT-Geschäftsmodell neu zu

strukturieren." Richard Zhou, Leiter von SDChain Alliance Canada,

fügte hinzu: "Die frühe Einführung der Beta-Chain liefert den

zugrunde liegenden technischen Support für die Einführung einer Serie

potenzieller Ökosysteme für mögliche SDChain-Kunden in der weiteren

Zusammenarbeit. Die internationalen Standards der Konvergenz von IoT

und Blockchain können auch auf den Bereich der Finanztechnologie

übertragen werden."



SDChain ist eine öffentliche Blockchain, die alle technischen

Merkmale des IoT und die Anforderungen für eine Ökosystementwicklung

berücksichtigt. Basierend auf vorhandener Blockchain-Technologie

führt SDChain eine umfassende Optimierung durch, um die Verbreitung

und den Wertewandel unter Kredit stehender digitaler Ressourcen

effektiv umzusetzen und das IoT-Geschäftsmodell zu fördern.

Interessierte Communities und Unternehmen, die an einer Teilnahme am

Betaprogramm interessiert sind, können sich über LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/sdchain/) oder per E-Mail

hr@sdchain.io an SDChain wenden.



Informationen zu SDChain Alliance



Die in Kanada gegründete SDChain Alliance nutzt die Blockchain für

verschiedene IoT-Anwendungen und liefert effiziente, dezentrale

Services mit einem global integrierten Ökosystem aus Blockchain und

IoT.



