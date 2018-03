Unterföhring (ots) - 13. März 2018. Die Agenten Scully (Gillian Anderson) und Mulder (David Duchovny) sind für ihre unheimlichen Fälle bekannt. Die neunte Folge der 11. Staffel von "Akte X" wurde nun sogar mit FSK 16 bewertet. ProSieben zeigt die Folge am 11. April 2018 daher erst um 23:15 Uhr. Zuvor läuft wie gewohnt um 20:15 Uhr bereits die achte Episode der Kult-Serie. Das Staffelfinale von "Akte X" feiert ProSieben in der darauffolgenden Woche, am 18. April, um 20:15 Uhr.



Der Serien-Mittwoch am 11. April 2018 auf ProSieben: 20:15 Uhr: "Akte X" - die achte Folge der 11. Staffel 21:15 Uhr: "Lucifer" - zwei neue Folgen der zweiten Staffel 23:15 Uhr: "Akte X" - die neunte Folge der 11. Staffel 00:15 Uhr: "The Exorcist" - eine neue Folge der ersten Staffel



