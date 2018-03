Frankfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Chubb gab heute die Markteinführung ihres neuen Versicherungskonzeptes Crisis Protect in Deutschland bekannt. Die Versicherungslösung unterstützt Unternehmen sowie deren betroffene Kunden und Gäste bei der Bewältigung von Krisenfällen wie terroristische Anschläge, Geiselnahmen oder Explosionen.



Crisis Protect ist konzipiert für Unternehmen oder Organisationen, bei denen im Falle von Unfällen oder Zwischenfällen auf dem Firmengelände oder einem anderen definierten Ort voraussichtlich viele Kunden, Besucher oder Mitarbeiter betroffen wären. Hierzu gehören beispielsweise Kinos, Stadien, Ferienresorts und Hotels sowie Banken und Supermärkte.



Crisis Protect beinhaltet für die betroffenen Personenkreise unter anderem eine Invaliditäts- und Todesfallleistung, die Übernahme medizinischer Kosten, Schwerverletztengeld, psychologische Hilfe und Rehabilitation sowie Assistanceleistungen wie beispielsweise die Organisation des Notfalltransports.



"Wir haben mit Crisis Protect das Krisenmanagementprogramm weiterentwickelt: Unsere neue Versicherungslösung beinhaltet für das betroffene Unternehmen nun zusätzlich auch weiterführende Leistungen wie eine juristische Notfallberatung sowie eine Krisenkommunikationsberatung durch die externe PR-Agentur Grayling Deutschland. Die Kosten hierfür übernimmt Chubb - und zwar bis zu 5.000 Euro für die Rechtsberatung und bis zu 25.000 Euro für die PR-Leistung", erläutert Alexander Hoffmann, Leiter Personenversicherungen der Chubb in Deutschland.



"Die neuen Leistungen in unserem Produkt unterstützen Unternehmen auch, das Risiko eines Imageschadens durch negative Publicity besser zu managen. Immer wieder bestätigen uns Risk Manager, dass das Reputationsrisiko oftmals das am schwierigsten zu verwaltende Risiko darstellt", ergänzt Andreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland.



OTS: Chubb European Group Limited newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72419 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72419.rss2



Pressekontakt: Kerstin Hartung Alexandre Head of Marketing & Communications D/A/CH



Chubb European Group Limited Direktion für Deutschland Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main O +49 69 75613 6631 | M +49 172 6515797 kerstin.hartungalexandre@chubb.com| chubb.com/de