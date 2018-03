Der Absatz von BMW-Fahrzeugen ist im Februar um 5,8 Prozent gewachsen. Hauptwachstumstreiber sind die SUVs, aber auch die Elektroautos nehmen Fahrt auf.

Der Autobauer BMW hat seine Verkäufe in China, Europa und in den USA im Februar deutlich steigern können. Der Absatz wuchs im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,8 Prozent auf 179.000 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce. Hauptwachstumstreiber dürften auch in den kommenden Monaten die SUV-Modelle sein, sagte BMW-Vertriebschef ...

