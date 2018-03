Lauda-Königshofen - Volkswagen-Aktie: Bescheidene Zurückhaltung - Chartanalyse Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) hat trotz des Dieselskandals und drohender Fahrverbote das abgelaufene Geschäftsjahr recht erfolgreich abgeschlossen und in allen Ebenen deutlich zugelegt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...