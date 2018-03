Der chinesische Photovoltaik-Hersteller kann damit die im November 2017 geschlossene Übervereinbarung umgesetzt werden. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung stimmten die Aktionäre von JA Solar zu.Mit der JA Solar Holdings Co., Ltd. steht der nächste große chinesische Photovoltaik-Hersteller kurz vor der Privatisierung. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am Montag stimmten mehr als 90 Prozent der Aktionäre für eine Vereinbarung aus dem November 2017, wie der chinesische Photovoltaik-Hersteller mitteilte. Der Übernahmevertrag war zwischen der JA Solar Holding Co. Ltd. und der JASO ...

