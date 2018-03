Der Delbrücker Automobilelektroniker paragon erreicht die für 2017 prognostizierten Geschäftszahlen und kündigt für das laufende Geschäftsjahr 2018 einen erneuten Umsatzsprung an. Derweil zieht es die Münchner vPE WertpapierhandelsBank an den Bondmarkt: Ausgegeben werden soll eine zehnjährige Unternehmensanleihe über bis zu 10 Mio. EUR. Außerdem in den News: Nordex und ewz erweitern Zusammenarbeit ...

