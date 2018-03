Der Jahresumsatz des Konzerns wuchs mit 4,92 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr um 6 %. Ausschlaggebend für dieses Plus waren Wacker zufolge höhere Absatz-mengen sowohl bei Chemieprodukten als auch bei Polysilicium. Negative Währungseffekte aus dem gegenüber dem US-Dollar stärkeren Euro und in Summe etwas niedrigere Preise konnte das Unternehmen dadurch mehr als ausgleichen. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) summierte sich im Geschäftsjahr 2017 auf 1.014,1 Mio. Euro. Das sind 6 % mehr als vor einem Jahr und entspricht einer EBITDA-Marge von 20,6 %. Maßgeblich verantwortlich für diesen Zuwachs sind der Umsatzanstieg, eine sehr gute operative Leistung sowie das Ergebnis aus der Beteiligung an Siltronic in Höhe von 40,0 Mio. Euro. Dagegen haben die im Vergleich zum Vorjahr höheren Rohstoffkosten die Ergebnisentwicklung gebremst.

2018: Wachstum trotz Gegenwind

Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist im vergangenen Geschäftsjahr ebenfalls gewachsen: Es stieg um 26 % auf 423,7 Mio. Euro. Das entspricht einer EBIT-Marge von 8,6 %. Geringere Abschreibungen als im Vorjahr haben das EBIT positiv beeinflusst. Diese beliefen sich 2017 auf 590,4 Mio. Euro. Das Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten stieg im Geschäftsjahr 2017 um 40 % auf 250,1 Mio. Euro. Das Jahresergebnis des Konzerns beläuft sich auf 884,8 Mio. Euro. Darin enthalten ist das Ergebnis ...

