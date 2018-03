Die Kritiken am Model 3 sind durchaus mit Vorsicht zu genießen. Elon Musk sorgt nach wie vor für erhebliche Polarisierung gerade in der Autoszene. Und zumindest in einigen Fällen liegt der Verdacht nahe, dass sich einige Tester wie Analysten auf der Suche nach dem Haar in der Suppe befinden - und si ...

Den vollständigen Artikel lesen ...