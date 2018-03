München (ots) - Am 15. März 2018 zeigt Das Erste um 20:15 Uhr mit "Mordkommission Istanbul - Der letzte Gast" den neuen Film der beliebten "DonnerstagsKrimi im Ersten"-Reihe. Erol Sander ermittelt darin als Kommissar Mehmet Özakin in seinem 19. Fall: Er soll einen Doppelmord aufklären, bei dem ihm der Hauptverdächtige wie auf dem Silbertablett serviert wird. In "Tödliche Gier", dem 20. Film der Krimireihe, der am 22. März 2018 um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, bekommt Kommissar Özakin es mit einem brutalen Baulöwen zu tun, der mit angeblich erdbebensicheren Neubauten riesige Gewinne einstreicht. Stets an seiner Seite: Oscar Ortega Sánchez als sein Assistent Mustafa Tombul und Melanie Winiger in der Rolle der Rechtsmedizinerin Derya Güzel.



Neben Erol Sander, Oscar Ortega Sánchez und Melanie Winiger spielen Almila Bagriaçik ("Mitten in Deutschland: NSU", "4 Blocks", "Tatort" Kiel), Arnel Taci ("Türkisch für Anfänger", "Brüder"), Marion Mitterhammer ("Sturm der Liebe"), Burak Yigit ("Victoria"), Ercan Durmaz ("4 Blocks, "Wilder"), Erdal Yildiz ("Brüder", "Tatort" Hamburg), Max Befort ("Romeos", "Das Nebelhaus"), Edita Malovcic ("Tatort" Hamburg, "Altes Geld", "Im weißen Rössl - Wehe du singst!") u.v.a.



"Mordkommission Istanbul - Der letzte Gast" und "Mordkommission Istanbul - Tödliche Gier" sind Produktionen der Ziegler Film (Produzenten: Hartmut Köhler, Regina Ziegler, Gabriele Lohnert) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. âEURGedreht wurde im Juni und Juli 2016 in Izmir (Türkei). Die Redaktion liegt bei Carolin Haasis und Sascha Schwingel (ARD Degeto).



