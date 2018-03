Gablitz - Die Experten vom "HebelprodukteReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe drei Aktienanleihen der Erste Group auf die Aktie von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) vor.Wer ziemlich genau vor einem Jahr in die BMW-Aktie investiert habe und die Aktie noch immer halte, habe bislang einen geringfügigen Kursgewinn von weniger als einem Prozent für sich verbuchen können. Mit einem Jahrestiefststand bei 77 Euro und einem Jahreshöchststand von 97,50 Euro habe der turbulente Kursverlauf der BMW-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten die Nerven der Anleger beträchtlich strapaziert.

