Zeist/Hamburg (pts020/13.03.2018/11:20) - Österreichs bekanntester Datenschützer Max Schrems und Jörg Bauer, Pressesprecher des Chip-Testsiegers Startpage.com im Interview - der Livestream wird am 13.03.2018 ab 13:00 Uhr via Facebook übertragen. Live-Interview: Am 13.03.2018 Uhr werden Jörg Bauer, Pressesprecher der europäischen Datenschutz-Suchmaschine Startpage.com und Testsieger des Magazin Chip, sowie Max Schrems, der bekannteste Datenschützer Österreichs, im Studio der Computer Bild über die Zusammenarbeit zwischen Startpage.com und noyb, die DSGVO und die Risiken der Datenspeicherung diskutieren. Das Interview wird pünktlich ab 13:00 auf der Facebook-Seite von Startpage.com übertragen: https://www.facebook.com/startpage.deutsch Startpage ist Testsieger bei Chip Die bekannte Computerzeitschrift Chip testete kürzlich sieben Alternativen zum Marktführer Google. Im Vordergrund standen die Qualität der Suchergebnisse, gefolgt von Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz. Getestet wurden Startpage.com, Bing, Yahoo, Qwant, DuckDuckGo, Metager und eTools. In der Gesamtwertung erreichte Startpage.com mit insgesamt 90,2 von 100 Punkten den überzeugenden ersten Platz. Besonders positiv wurde neben Datenschutz und Sicherheit die Qualität der Suchergebnisse gewertet (95 Punkte). Besonders hervorgehoben wurde der Startpage-Proxy, mit dem über Startpage.com gefundene Webseiten anonym besucht werden können. Das Startpage-Team freut sich über dieses Ergebnis und auf das bevorstehende Interview im Livestream. Über Startpage.com Die niederländische Suchmaschine StartPage.com bietet ihren Usern Datenschutz und Privatsphäre. Es werden keine IP-Adressen gespeichert, keine personenbezogenen Daten erhoben oder an Dritte weitergegeben und keine Tracking-Cookies gesetzt. Derzeit liefert Startpage.com rund zwei Milliarden Suchanfragen pro Jahr mit einem Maximum an Privatsphäre. StartPage.com hat seinen Sitz in den Niederlanden und ist somit außerhalb der US-Gerichtsbarkeit. Deshalb unterliegt es nicht den US-Gesetzen wie dem Patriot Act und kann nicht gezwungen werden, mit US-Dragnet-Überwachungsprogrammen wie PRISM zusammenzuarbeiten. (Ende) Aussender: Surfboard Holding B.V. Startpage.com Ansprechpartner: Jörg Bauer Tel.: 0043 (0) 664 411 50 93 E-Mail: bauer@startpage.com Website: www.startpage.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180313020

