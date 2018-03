Freiburg (ots) - Billag überträgt ihr Kundencenter an Callpoint

und sichert so die Arbeitsstellen von 51 Festangestellten. Callpoint

wird ihren Berner Standort Niederwangen nach Freiburg verlegen,

wodurch zusätzlich über 70 neue Arbeitsstellen im zweisprachigen

Kanton angesiedelt werden.



Billag wird ihr Mandat zur Erhebung der Empfangsgebühren wie

geplant bis Ende dieses Jahres fortsetzen. Zur Billag gehören auch

rund 50 hochqualifizierte Call Agents in Festanstellung. Sie sind

mehrsprachig, erfahren in juristischen Prozessen und gewohnt,

schwierige Gespräche zu führen. Mit der Übergabe des Kundencenters am

1. Juli 2018 an den Call Center-Spezialisten Callpoint erhalten die

festangestellten Kundenberater einen unbefristeten Arbeitsvertrag am

gleichen Arbeitsplatz. Bis Ende 2018 behalten die Call Agents ihre

bisherigen Aufgaben im aktuellen Billag-Mandat. Ab nächstem Jahr

arbeiten sie in anderen Mandaten von Callpoint. Billag-CEO Ewout Kea

freut sich über das Ergebnis: «Wir sichern nicht nur Arbeitsplätze im

Kanton Freiburg. Mit Callpoint schaffen wir wieder langfristig

Zukunftsperspektiven für unsere Mitarbeitenden.» Nicht zuletzt, weil

es ihm und seinem Team gelungen ist, Callpoint von den

Standortvorteilen in Fribourg zu überzeugen. Derek Bollag, Präsident

des Verwaltungsrates von Callpoint sagt: «Mit diesem Schritt sind wir

in der Lage, unser Wachstum zu steigern. Durch den zweisprachigen

Standort in der Romandie und dank den hoch qualifizierten Fachkräften

decken wir die gewachsenen Bedürfnisse unserer Kunden an die

Vielsprachigkeit in unserem Land perfekt ab.»



Ausgangslage



Mitte März 2017 hatte Billag die Ausschreibung des Bundes für die

Erhebung der neuen Haushaltsabgabe für Radio und Fernsehen verloren.

Von den ursprünglich 145 festangestellten Mitarbeitern zum Zeitpunkt

der verlorenen Mandatsausschreibung werden 51 eine neue Stelle bei

Callpoint antreten und 17 Mitarbeiter haben sich bereits neu

orientiert. 2019 wird noch ein kleines Team die offenen

Kundendossiers von 2018 bearbeiten, so dass Billag Ende September

2019 definitiv schliesst. Noch rund 60 Mitarbeitende aus Bereichen

wie Planung, Facility Management, IT, Finanzen, Recht, HR, Marketing

und Management sind offen für eine neue Herausforderung.



Kundencenter Billag



Im Kundencenter von Billag werden tagtäglich mehr als 3'000

Anliegen rund um das Thema Radio- und Fernsehgebühren bearbeitet und

hunderte Gespräche mit Kunden geführt. Dort betreuen die

Mitarbeitenden gesamthaft über drei Millionen Kunden.



Callpoint



Die Callpoint AG ist ein führender Schweizer Call Center

Dienstleister und steht für qualitativ hochstehende Dialogmarketing

und 7/24 Customer Service Lösungen. Das inhabergeführte Unternehmen

besteht seit zehn Jahren und beschäftigt rund 500 Mitarbeitende an

den Standorten Baden, Basel und Niederwangen b. Bern.



