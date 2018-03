Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hannover Rück nach endgültigen Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Gewinn und Dividende habe der Rückversicherer schon vorab veröffentlicht, und das aktualisierte Nettoergebnis liege über den Markterwartungen, schrieb Analyst Sami Taipalus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Kapitalausstattung sehe gut aus. Allerdings hielten die Probleme in der Lebens-Rückversicherung an./gl/stw Datum der Analyse: 13.03.2018

