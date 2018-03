VW verdient wieder Milliarden, der Blick in die Zukunft scheint rosig. Das liegt aber vor allem daran, dass die Dieselkrise sich im Portemonnaie des Kunden niederschlägt, statt in der Milliarden-Bilanz des Konzerns.

Den Umsatz um 6,2 Prozent auf 230,7 Milliarden Euro gesteigert. Den Gewinn mehr als verdoppelt - auf rund 11,4 Milliarden Euro. 2017 war wahrlich kein schlechtes Jahr für Volkswagen. Blickt man auf die Eckdaten der Jahresbilanz, scheint es fast als hätte es nie eine Krise im Wolfsburger Riesenreich gegeben. Selbst der Gewinn war höher als 2014, der letzten Bilanz vor Ausbruch des Dieselskandals. "Einmal Krise und zurück. Das war etwas salopp ausgedrückt unsere Reise seit September 2015", sagt auch VW-Chef Matthias Müller bei der Vorlage der Jahreszahlen in Berlin am Dienstag.

Müller könnte also zufrieden sein. Das Geschäft läuft und der Skandal um millionenfach manipulierte Abgaswerte hat dem Konzern an einigen Stellen auch gutgetan, wie der Vorstandsvorsitzende immer wieder betonte: Die Krise als "nicht zu überhörender Weckruf". Weg vom teilweise arroganten Festhalten an der bewährten deutschen Ingenieurskunst, hin zu einer neuen und offeneren Kultur, die die Geschwindigkeit des Wandels in der Auto- und Mobilitätswelt aufgreift. Das hatte VW zuvor über Jahre unterschätzt und vernachlässigt.

Ja, in einigen Punkten steht Volkswagen heute besser da als 2014. Der Konzern wird agiler geführt und handelt schneller als unter der alten Konzernspitze Martin Winterkorn und Ferdinand Piëch. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Familien Porsche und Piëch im Hintergrund für neue Gedanken öffnen. Jüngstes Beispiel: Der Plan zum Börsengang der Nutzfahrzeug-Sparte wäre früher wohl unter Verschluss im Konzernarchiv gelandet. Heute wird er ernsthaft diskutiert.

