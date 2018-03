Das Analysehaus RBC Capital hat Hannover Rück nach endgültigen Jahreszahlen auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate entsprächen den bereits veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Ausblick auf 2018 habe der Rückversicherer bestätigt, sei nun aber für das Geschäft in der Lebensrückversicherung wegen anhaltender Schwierigkeiten in den USA nun etwas vorsichtiger./gl/stw Datum der Analyse: 13.03.2018

