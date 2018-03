Wuppertal (ots) -



Vom 10. bis 13. Mai 2018 öffnet die HIGH END auf dem Münchner MOC Gelände wieder ihre Tore. Diese international hoch angesehene Messe wird dieses Jahr bereits zum 37. Mal in Folge veranstaltet und ist damit Europas älteste Messe ihrer Art.



Die gesamte Branche zeigt ihr Leistungspektrum



Alle wichtigen Hersteller, Importeure, Vertriebe sowie Händler aus aller Welt treffen sich genau hier. Über 500 Aussteller präsentieren ihre Highlights und Neuheiten in vier Messehallen sowie zwei Atrien mit 138 prominenten Konferenzräumen. Das gibt es weltweit sonst auf keiner anderen Messe dieser Art.



Die aktuelle Unterhaltungselektronik für alle Altersklassen und für jedes Budget



Ob großer oder kleiner Geldbeutel, jüngerer oder älterer Jahrgang, auf der HIGH END kommen alle Musik- und Technikliebhaber auf ihre Kosten. Präsentiert werden natürlich auch erschwingliche Einsteigermodelle für HiFi Neulinge. Die HIGH END bietet folgerichtig die gesamte Bandbreite an Hifi-Produkten für jedes Budget, egal ob kleine Systeme für den Einstig, zentral gesteuerte Multiroom-Anlagen, Kopfhörer, Plattenspieler oder eben auch die absolute Spitzenklasse des technisch möglichen. Die "Formel 1 der Unterhaltungselektronik" eben.



München wird zum Mekka für Kopfhörerfans



Parner-Event Can Jam Munich 2018



Erstmalig findet während der HIGH END parallel die CanJam Munich statt. Die Spezialmesse für Kopfhörer und mobile Audio-Produkte ist an allen Publikumstagen der HIGH END (11.-13. Mai) geöffnet. Die Eintrittskarten und Fachbesucherausweise zur HIGH END 2018 berechtigen auch dort zum Einlass. Veranstaltungsort ist der "Kohlebunker", vis-a-vis des MOC.



Abwechslungsreiches Rahmenprogramm



Neben der Vielzahl innovativer Produkte wird selbstverständlich auch wieder ein reichhaltiges Begleitprogramm aus Livemusik, Workshops, Vorträgen und Musikvorführungen angeboten.



Die HIGH END wird von der HIGH END SOCIETY, dem Interessenverband für hochwertige Unterhaltungselektronik ausgerichtet, einem Industrieverband, in dem die wichtigsten Unternehmen der UE-Branche vereint sind.



Fakten: Messe: HIGH END® 2018 DIE INTERNATIONALE HIFI-MESSE 10. Mai - 13. Mai 2018 Donnerstag, 10. Mai nur für Fachbesucher MOC München - Lilienthalallee 40 80939 München-Freimann



Veranstalter: HIGH END SOCIETY SERVICE GMBH Vorm Eichholz 2g 2119 Wuppertal Internet: www.HighEndSociety.de Facebook: www.facebook.com/HighEndSociety



