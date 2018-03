Mannheim/Stuttgart (ots) - Von heute bis einschließlich 15. März stellt Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) auf der LogiMAT 2018 in Stuttgart praxiserprobte und innovative SAP-basierte Lösungen zur Digitalisierung und ganzheitlichen Optimierung von Transport- und Lagerlogistikprozessen vor. Darüber hinaus zeigt der Digitalisierungsspezialist konkrete Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie in der Logistik. Die LogiMAT ist die größte jährlich stattfindende Intralogistikmesse Europas.



In Vorträgen und an Stand Nr. D56 in Halle 8 zeigen die Value-Chain- und Digitalisierungsexperten von Camelot, wie der digitale Wandel gestartet werden kann und sich neue Geschäftschancen erschließen lassen. Ein Fokus liegt dabei auf den Bereichen Blockchain und Internet of Things (IoT). Als eines der wenigen Unternehmen, die sich mit Blockchain befassen, bietet der Digitalisierungsspezialist nicht nur theoretische Konzepte, sondern vor allem auch praxiserprobte Blockchain-Anwendungsfälle für die Logistikbranche.



Für die Identifizierung und Umsetzung maßgeschneiderter digitaler Use Cases hat Camelot ITLab das weltweit einzigartige Angebot Camelot Digital EXPERIENCE² entwickelt. Digital EXPERIENCE² ist ein umfassendes Produkt- und Serviceangebot, das den potenziellen digitalen Return on Investment neuer digitaler Technologien erlebbar macht.



Blockchain in der Logistik



Als Highlight stellen die Blockchain-Experten in Live-Demos am Messestand sowie in zwei Fachvorträgen am Forum Innovationen konkrete, bereits in der Praxis getestete Anwendungsfälle aus der Logistik vor, wie die Lösung Sensor-Driven Track & Trace. Diese Sensoren-basierte Lösung bietet beispielsweise Unternehmen, die physische Güter transportieren, ein wirkungsvolles Track & Trace-System zur Nachverfolgung und zum Monitoring ihrer Produkte, mit allen Vorteilen einer Blockchain.



Innovative Lösungen im SAP-Umfeld



Darüber hinaus können sich Besucher am Camelot-Messestand einen Überblick über die mannigfaltigen Möglichkeiten zur Perfektionierung ihrer Value Chain verschaffen. Diese reichen von Transportmanagement mit SAP TM über Lagerlogistik mit SAP EWM bis hin zur Supply-Chain-Planung mit Lösungen wie SAP IBP und dem revolutionären Ansatz der kundenbedarfsgesteuerten Planung (DDMRP). Die innovative Camelot-App Dock Schedule Optimizer auf Basis von SAP- und HERE-Technologien ermöglicht eine Digitalisierung und Optimierung der Ladeplanung.



"Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Logistik und in IT-Lösungen sind wir in der Lage, die gesamte Wertschöpfungskette unserer Kunden lückenlos abzudecken", beschreibt Steffen Joswig, Geschäftsführer der Camelot ITLab, die Vorteile des ganzheitlichen Camelot-Ansatzes. "In Kombination mit unserer umfassenden Digitalisierungskompetenz eröffnen sich für unsere Kunden völlig neue Möglichkeiten zur Optimierung und Neuausrichtung ihrer Logistikprozesse."



Über Camelot ITLab GmbH



Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist das führende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen.



Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht Camelot ITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.



Pressekontakt: Sandra Gschwendner Head of Corporate Communications Camelot ITLab GmbH Radlkoferstr. 2 81373 München Tel.: +49 (0)89 741185-426 Email: sgsc@camelot-itlab.com www.camelot-itlab.com