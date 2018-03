Bonn (ots) -



Die Mehrheit der Deutschen erledigt ihre Bankgeschäfte mittlerweile überwiegend online. Einer aktuellen norisbank Umfrage zufolge sind es ganze 85 Prozent - unabhängig von Alter, Wohnort oder Familienstand. Jeder Achte nutzt für seine Bankgeschäfte bereits Smartphones und Tablets, sogenannte Mobile Devices, wie die Studie zeigt. Ab sofort steht den Kunden der norisbank dafür neben dem klassischen Online-Banking auch eine komplett neue App-Generation zur Verfügung. Bankgeschäfte können mit ihr nicht nur nochmals einfacher und übersichtlicher, sondern dank vieler neuer Funktionen und Services vor allem auch deutlich intuitiver abgewickelt werden. Und das alles jederzeit und an jedem Ort auf Basis modernster Sicherheitsstandards. Mit dem modularen Aufbau der App und den neuen Schnittstellen bietet die App der Bank ihren Kunden dazu die Möglichkeit, in Zukunft schnell und einfach auch weitere Funktionen auszurollen.



Die neue norisbank App ist für Android und iOS verfügbar und lässt sich sehr intuitiv mit dem Smartphone oder Tablet steuern. Durch die Aktivierung des Fingerprint-Login kann sich der Kunde dazu komfortabel, schnell und sicher über die norisbank App in sein Konto einloggen. Zusätzlich bietet die Anwendung den Nutzern durch neue Design-Features die Möglichkeit, die App individuell mit einem Bild der Wahl - zum Beispiel mit einem Foto aus der eigenen Fotogalerie - zu gestalten. Darüber hinaus lässt sich in den Einstellungen die Art der Ansicht individuell auswählen. So kann jeder selbst entscheiden, wie die eigene Banking-App aussieht.



Einen schnellen und übersichtlichen Blick auf seine Finanzen erhält der Kunde ab sofort dank interaktiver, wahlweise grafischer oder tabellarischer Kontoübersicht. Per Fingertipp und Sliden können Kontosalden und die taggenauen Umsätze der letzten 180 Tage angesehen werden. Als interaktive Grafik zeigt die Übersicht alle Konten, Karten und Produkte an, die der Kunde bei der norisbank führt. Mit einer einfachen Auswahl innerhalb der grafischen Darstellung des Kontostands kann man bequem konkrete Zeiträume auswählen und seine dazugehörigen Umsätze einsehen. Darüber hinaus kann der Nutzer bestimmte zurückliegende Transaktionen mit der Suchfunktion - zum Beispiel nach Verwendungszweck, Empfänger oder Datum - schnell und besonders einfach finden. Bei Nutzern mit iOS-Betriebssystem sorgt der sogenannte Finanzplaner für zusätzlichen Überblick: So erhält der Kunde die Einnahmen und Ausgaben bestimmter Perioden in einfachen Grafiken dargestellt und kann diese auf Wunsch sogar mit individuell definierten Kategorien unterscheiden.



Mit dem digitalen Postfach steht den Nutzern ein weiterer neuer Service in der App zur Verfügung. Hier wird die "digitale Bankpost" von der Aktivierung an unbefristet im Postfach sichtbar gespeichert. Kunden haben damit insbesondere ihre Kontoauszüge sowie die Konto- und Kreditkartenabrechnungen jetzt überall dabei und können sie, wann und wo auch immer gewünscht einsehen. Und wer in der realen Welt unterwegs ist und zum Beispiel Bargeld abheben will, findet mit der neuen Geldautomaten-Suchfunktion in der App schnell und bequem den nächsten Geldautomaten.



Überweisungen mit der neuen norisbank App - einfach, immer und überall



Überweisungen schnell und einfach erledigen - auch das ist mit der neuen norisbank App kein Problem. Mit der klassischen SEPA-Überweisung kann Geld bekannt komfortabel überwiesen und auch Vorlagen aus dem Online-Banking können genutzt werden. Dank der sinnvollen Kombination mit der photoTAN-App ist die Überweisung dann in wenigen Sekunden auf Basis modernster TAN-Sicherheitstechnologie abgeschlossen.



Und mit der innovativen "PayMyFriends"-Funktion können Kunden nun alternativ sehr komfortabel in nur wenigen Sekunden Geld an vorher festgelegte Freunde überweisen - ganz ohne die lästige Eingabe der jeweiligen Empfängerdaten. Die Kontakte erkennen sie über ein festgelegtes Profilfoto und wählen sie direkt durch Antippen aus dem sogenannten "Freunde-Cover-Flow". Daten aus dem Adressbuch im Smartphone können dazu auf Wunsch automatisch übernommen werden.



Wer es sich noch einfacher machen will, nutzt die Sprachsteuerung seines Handys: Denn Nutzer mit iOS-Betriebssystem können auch den Apple Sprachassistenten Siri für Überweisungen nutzen. Dazu muss sich der Kunde einloggen und braucht dann nur noch den per "Spracheingabe" vorausgefüllten Überweisungsträger per TAN autorisieren.



"Die neue App zeigt bestens, was wir meinen, wenn wir von der norisbank als der ,Immer-und-überall-dabei-Bank' sprechen. Wir sind immer da, wo der Kunde ist. 24 Stunden zu Diensten", erklärt Martin Hellinger, Leiter eSales & Direct Banking der norisbank, und führt aus: "Die neue App nutzt modernste Technologie und ermöglicht so den Kunden, die immer mehr Bankgeschäfte mobil, zum Beispiel über Smartphones, durchführen, innovatives Banking." Weiterhin ist sie auf Grund der plattformspezifischen, nativen Programmierung selbst bei schlechteren Netzverbindungen optimal nutzbar. "Sie ist also der perfekte Begleiter, um Bankgeschäfte sehr schnell, einfach und bequem tätigen zu können", resümiert Hellinger.



Um die neue App mit all ihren Funktionen und Services auch für die Kunden erlebbar zu machen, die noch kein Girokonto der norisbank nutzen, beziehungsweise die neue App noch nicht kennen, bietet die norisbank einen Demo-Mode in der App. Hier können Interessierte unverbindlich alle Funktionen des Kontos ausprobieren und sich von neuen wie altbewährten und nochmals verbesserten Features überzeugen.



