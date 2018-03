Mainz (ots) -



Der Höhepunkt des beliebten Nachwuchskomponisten-Wettbewerbs: Zum Abschluss der Jubiläumsstaffel von "Dein Song" zeigt KiKA am Freitag, 16. März 2018, 19.05 Uhr, die Entscheidung, wer "Songwriter des Jahres" 2018 wird. Acht junge Nachwuchskomponisten setzten sich in 16 Folgen gegen die starke Konkurrenz im Wettbewerb durch.



Die Finalisten hatten die Möglichkeit, mit Hilfe prominenter Musikpaten ihren eigenen Song zu perfektionieren und professionell zu produzieren. Im großen Live-Finale präsentieren sie ihre Komposition gemeinsam mit den Paten auf der "Dein Song"-Bühne - in diesem Jahr mit Matthias Schweighöfer, Wincent Weiss, Alexander Klaws, Gil Ofarim, Dellé, Leslie Clio, Aura und die "Die Lochis". Dabei sind zudem ehemalige Sieger aus zehn Jahren "Dein Song", und Songwriter Mike Singer.



Die Moderatoren Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich führen erneut durch die Show. Die Jury mit Sängerin Stefanie Heinzmann, Sänger und Songwriter Laith Al-Deen, Musikproduzent Martin Haas und "Tonbandgerät"-Frontmann Ole Specht gibt am Finalabend lediglich ihre Experten-Meinung ab: Die Gewinnerin oder den Gewinner des Titels "Songwriter des Jahres" 2018 küren die KiKA-Zuschauer exklusiv per Telefon-Voting.



