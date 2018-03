In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um die Aktien von RWE, E.ON, JinkoSolar, Tesla, BYD, Biofrontera und Medigene. Die deutsche Strombranche wird einmal komplett neu durchgemischt. Die RWE-Tochter Innogy wird aufgeteilt. Die große Frage ist, wer von RWE und E.on am Ende besser aufgestellt ist und bei welcher Aktie sich die jüngsten Kursavancen fortsetzen können.Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um JinkoSolar und die noch ausstehenden Zahlen für 2017, um den kräftigen Kursanstieg bei Tesla, neue Zahlen von BYD, den plötzlichen Höhenflug von Biofrontera und mögliche Kurstreiber für die Aktie von Medigene.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.