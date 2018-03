BERLIN (dpa-AFX) - Volkswagen -Konzernchef Matthias Müller sieht in der Produktion von Akkus für Elektroautos keine Kernkompetenz des weltgrößten Autobauers. Know-how aufzubauen und die Technologie zu beherrschen, das bedeute nicht zwangsläufig, selbst in großem Stil in die Produktion einzusteigen, sagte Müller am Dienstag in Berlin. "Das ist nicht unsere Kernkompetenz, das können andere besser." Im Werk Salzgitter wird bis 2019 eine Pilotfertigung von Batteriezellen aufgebaut. Der operative Betrieb mit den ersten 100 Mitarbeitern habe inzwischen begonnen. In Salzgitter will VW die Verantwortung für Entwicklung, Beschaffung und Qualitätssicherung der Batteriezellen konzentrieren./tst/DP/jha

