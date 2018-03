Capital Funding GmbH & Co. KG: Kündigung der Stillen Beteiligung, Rückzahlung der Anleihe

Capital Funding GmbH & Co. KG c/o Wilmington Trust * Steinweg 3-5 * D-60313 Frankfurt am Main

zur Veröffentlichung:

Frankfurt am Main, den 13. März 2018

Mitteilung gemäß §§ 5(2), 11 der Emissionsbedingungen der EUR180.000.000 Teilschuldverschreibung (WKN: 707 008) nach Kündigung der Stillen Beteiligung durch die Aareal Bank AG vom 24. Oktober 2017

Die Capital Funding GmbH & Co. KG hatte in 2002 eine EUR180.000.000 Teilschuldverschreibung emittiert, um sich am Handelsgewerbe der Aareal Bank AG als typischer Stiller Gesellschafter mit einer Vermögenseinlage von EUR180.000.000 nach Maßgabe eines Vertrages über eine Stille Beteiligung zu beteiligen, jeweils wie im Verkaufs-/Börsenzulassungsprospekt vom 8. Oktober 2002 beschrieben.

Der Vertrag über die Stille Beteiligung wurde am 24. Oktober 2017 durch die Aareal Bank AG mit Wirkung zum 31. Dezember 2017 gekündigt. Nach Maßgabe des Vertrages über die Stille Beteiligung ist die Aareal Bank AG verpflichtet, den Rückzahlungsbetrag sowie eine eventuell entstandene Gewinnbeteiligung nebst eventuell zu leistenden Zinsen an die Capital Funding GmbH & Co. KG am Rückzahlungstag zu leisten. Rückzahlungstag ist der 30. April 2018.

Gemäß § 5(1) der Emissionsbedingungen wird die Capital Funding GmbH & Co. KG die Rückzahlung der Stillen Beteiligung sowie eine darauf eventuell entfallende Gewinnbeteiligung bzw. eventuell aufgelaufene Zinsen, die sie tatsächlich erhalten hat, am Rückzahlungstag zur Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen bzw. zur Zahlung aufgelaufener Zinsen auf die Teilschuldverschreibungen verwenden.

