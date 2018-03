Kryptowährungen werden beliebter, der Ruf nach Regulierung immer lauter. Für Japans Regierung ist ein gemeinsames Abkommen aber unwahrscheinlich.

Weltweit einheitliche Vorgaben zur Regulierung von Kryptowährungen wie Bitcoin sind bislang nicht in Sicht. Nach Angaben Japans wird es auf dem bevorstehenden Finanzminister-Treffen der 20 großen Industrie- und Schwellenländer (G20) bei diesem Thema wohl keine gemeinsamen Festlegungen geben. Die Unterschiede in den Herangehensweisen der Staaten seien einfach zu groß, sagte am Dienstag ...

