Die Börse in Frankfurt hat auch am Dienstagmittag kaum Kursveränderungen verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.422 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,03 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Eon stark im Plus. Dahinter folgen die Aktien von RWE und Thyssenkrupp. Die Papiere von ProSiebenSat.1, Infineon und der Münchener Rück rangieren gegenwärtig am Ende der Liste.