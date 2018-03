Im Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. Als letzte Partei haben jetzt auch die Grünen ihr Spitzenduo vorgestellt.

Hessens Umweltministerin Priska Hinz und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir wollen Spitzenkandidaten der Grünen für die Landtagswahl werden. Über die Liste werde die Mitgliederversammlung am 21. April entscheiden, sagte ein Sprecher der Grünen am Dienstag in Wiesbaden. Der neue ...

