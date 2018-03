Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt findet am Dienstag keine klare Richtung. Der Leitindex SMI bewegt sich bis zum Mittag in einer engen Spanne zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten. Am Markt heisst es, dass einerseits das Thema Handelsbeziehungen zwischen den USA und dem Rest der Welt weiterhin heiss diskutiert werde. Zudem stehen am Nachmittag in den USA wichtige Daten zur Preisentwicklung auf der Agenda, die erst einmal für Zurückhaltung sorgen könnten.

Bei den US-Konsumentenpreisen, die am Nachmittag veröffentlich werden, erhoffen sich die Marktteilnehmer vor allem möglichen Aufschluss über das Verhalten der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bei ihrer kommenden Sitzung. In puncto Handelsbeziehungen bleibt die Unsicherheit angesichts immer neuer Berichte anhaltend hoch. Hierzulande hat die Berichtssaison mit neun Abschlüssen zudem einen ihrer Höhepunkte erreicht.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12.00 Uhr mit -0,06% knapp im Minus bei 8'965,48 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,09% ab auf 1'469,41 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) tritt mit einem Minus von 0,02% nahezu auf der Stelle bei 10'389,35 Punkten. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 18 im Minus, elf im Plus und Givaudan sind unverändert.

Zu den grössten Gewinnern zählen hinter ...

