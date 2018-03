Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) hat heute die Finanzergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 sowie eine finanzielle und operative Prognose für 2018 veröffentlicht.

"2017 war ein ausgesprochen erfreuliches Jahr für uns. Wir haben wesentliche Meilensteine erreicht, die den zunehmenden Fortschritt unserer Produktpipeline bezeugen. Tremfya(R), von unserem Partner Janssen entwickelt, erhielt die Zulassung in den USA, Europa und Kanada und ist somit das erste Medikament auf dem Markt, das auf unserer Technologie basiert", sagte Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender der MorphoSys AG. "Ein entscheidender Höhepunkt war die Erteilung des Status des Therapiedurchbruchs für unseren Antikörper MOR208 gegen Blutkrebs durch die FDA. Wir sind in konstruktiven Gesprächen mit der FDA, um die weiteren Schritte für einen Zulassungsantrag und die Prüfung von MOR208 durch die FDA abzustimmen. Insgesamt haben wir 2017 in unserem gesamten Entwicklungsportfolio deutliche Fortschritte erzielt und das Jahr mit 114 Programmen in Forschung und Entwicklung auf einem Rekordniveau abgeschlossen. Weitere Höhepunkte waren die Vertragsunterzeichnung mit I-Mab Biopharma zur Weiterentwicklung unseres Krebs-Antikörpers MOR202 in China sowie die klinischen Phase 1-Ergebnisse des gemeinsam mit Galapagos entwickelten Antikörper-Programms MOR106, das erste Anzeichen klinischer Aktivität bei atopischer Dermatitis gezeigt hat."

"Im Falle einer Zulassung von MOR208 setzen wir auf eine Kommerzialisierungsstrategie, um den Wert des Programms zu maximieren", kommentierte Jens Holstein, Finanzvorstand der MorphoSys AG. "Wir erwarten in den kommenden Jahren steigende Einkünfte auf Basis der Umsatzbeteiligung an Tremfya(R). Zudem sehen wir finanzielles Potenzial durch weitere Partnerprogramme. Wir beabsichtigen, verstärkt in unsere firmeneigenen Programme zu investieren, um so den Unternehmenswert für unsere Aktionäre auch in Zukunft zu steigern."

Finanzielle Lage im Geschäftsjahr 2017

MorphoSys konzentrierte sich 2017 weiterhin darauf, seine Technologien und seine Expertise zur Erforschung und Entwicklung innovativer Arzneimittelkandidaten einzusetzen, sowohl für Partner als auch für firmeneigene Programme.

Der Konzernumsatz stieg 2017 um 34% auf 66,8 Mio. Euro (2016: 49,7 Mio. Euro) und lag somit leicht über der aktualisierten Prognose von November 2017 (63 bis 66 Mio. Euro). Der Umsatz enthält Tantiemen (Umsatzbeteiligungen) an Tremfya(R) in Höhe von 1,9 Mio. Euro für das dritte und vierte Quartal 2017. Nach der Zulassung durch die FDA in den Vereingten Staaten Mitte Juli 2017 wurde Tremfya(R) dort im dritten Quartal 2017 auf den Mark gebracht. In Europa und Kanada wurde die Zulassung im November erteilt, gefolgt von der Markteinführung in diesen Regionen. Durch Wechselkurseinflüsse wurden die Tremfya(R)-Tantiemen um 0,2 Mio. Euro verringert.

Im Segment Proprietary Development konzentriert sich MorphoSys auf ...

