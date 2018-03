FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,04 Prozent auf 157,38 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,62 Prozent. Auch an den meisten anderen Anleihemärkte der Eurozone gingen die Renditen zurück.

In der Eurozone wurden am Vormittag keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Der Anleihemarkt schaut vielmehr auf die am Nachmittag anstehenden Zahlen zu den Verbraucherpreisen aus den USA im Februar. Die Inflationsentwicklung war zuletzt das entscheidende Thema an den Märkten.

Die Furcht vor einer Rückkehr der Inflation in den USA mache Bundesanleihen verwundbarer, schreiben die Commerzbank-Analysten. Schließlich befänden sich die Anleihekurse auf einem sehr hohen Niveau. Die Angst sollte aber zunächst nicht bestätigt werden, da eine Überraschung bei der Kernrate (ohne Energie und Lebensmittel) unwahrscheinlich sei, so die Experten. An den Finanzmärkten wird jedoch fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bei der nächsten Sitzung am 21. März anheben wird./jsl/bgf/jha/

ISIN DE0009652644

