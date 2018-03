Wenn das Abkommen zwischen der EU und Großbritannien nicht bald klarer wird, müssen Unternehmen ihre Notfallpläne umsetzen, mahnt der BDI.

Die Sorge der deutschen Wirtschaft wird immer größer: Denn aufgrund fehlender Fortschritte in den Brexit-Verhandlungen wird ein ungeordneter Brexit am 29. März 2019 aus ihrer Sicht immer wahrscheinlicher.

Wenn die EU und Großbritannien "bis kommende Woche" nicht Klarheit schafften, müssten die Unternehmen Konsequenzen ziehen, sagte Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes BDI, am Dienstag in Berlin. "Einige von ihnen werden dann gezwungen sein, ihre Notfallpläne für das Worst-Case-Szenario scharfzustellen, das keiner will und das allen schadet", sagte Lang.

Bereits seit neun Monaten bereitet sich die Industrie in verschiedenen Arbeitsgruppen auf alle Brexit-Szenarien vor, "auch auf einen harten Brexit", so Lang.

"Für deutsche Unternehmen ist ein zoll- und quotenfreier Warenhandel die Mindestanforderung, idealerweise im Rahmen einer Zollunion", betonte Lang. Sollten die Verhandlungen nur auf ein Freihandelsabkommen ohne Zollunion hinauslaufen, so müssten aus Sicht der Industrie drei Grundzüge gelten: Das Abkommen muss Zölle oder Quoten ausnahmslos ausschließen, Beihilfen klar regeln und eine enge regulatorische Kooperation vorsehen.

Die möglichen Brexit-Szenarien beschreibt der BDI so: Am liebsten wäre es der Industrie, es bliebe beim Status quo und Großbritannien Mitglied im Binnenmarkt. Dies hat Großbritanniens Premierministerin Theresa May allerdings in ihrer letzten Brexit-Rede vom 2. März nochmal eindeutig abgelehnt: Der Austritt aus der EU bedeute, dass die Verhältnisse nicht mehr so eng sein werden wie heute.

Eine Kombination aus Binnenmarktregeln und Zollunion wäre das nächst schlechtere Szenario - das ...

