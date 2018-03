Essen - Zu Beginn steht ein Handschlag der beiden Chefs von Deutschlands grössten Energiekonzernen: Eon -Chef Johannes Teyssen und sein Gegenüber bei RWE , Rolf Martin Schmitz, demonstrierten am Dienstag auf der gemeinsamen Pressekonferenz betont Einigkeit. Die Lenker der beiden Konzerne, die früher in Rivalität verbunden waren, haben soeben den Energiemarkt in Deutschland neu aufgeteilt. Durch den umfangreichen Tausch von Geschäften sollen künftig zwei rein aufgestellte Unternehmen stehen, die sich nicht mehr in die Quere kommen. Eon kümmert sich künftig um Netze und Kunden, RWE um die Stromproduktion.

Ein Schritt, den vor zwei Jahren, als es schon einmal zu grossen Umbauten in den beiden Konzernen kam, kaum einer für möglich gehalten hatten. Doch die Auswirkungen der Energiewende sowie die sich rasch wandelnde Industrie hat zu einem Umdenken in den Chefetagen geführt. Die Technologien und Märkte hätten sich schneller geändert als erwartet, sagte Teyssen. Er gab zu, vor allem den raschen Technologiewandel bei den erneuerbaren Energien unterschätzt zu haben.

"Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Neuaufstellung die deutsche und europäische Energiewende im Interesse aller Kunden und im Interesse einer sicheren und nachhaltigen Versorgung besser als in der heutigen Organisation zum Erfolg bringen können", betonte der Eon-Chef.

Weitreichender Tausch von Geschäften

RWE und Eon hatten sich auf einen weitreichenden Tausch von Geschäften geeinigt. Eon will dazu in einem ersten Schritt die RWE-Tochter Innogy komplett übernehmen und im Gegenzug den Konkurrenten RWE am eigenen Unternehmen beteiligen. Eon würde das lukrative Netzgeschäft und den Stromvertrieb von Innogy behalten, während die erneuerbaren Energien beider Konzerne unter dem Dach von RWE vereint werden sollen. RWE betreibt bisher nur konventionelle Kraftwerke.

Wer weltweit mithalten wolle, brauche "künftig eine deutlich grössere und internationalere Aufstellung als früher", sagte Teyssen. RWE-Chef Schmitz fügte hinzu: "Jetzt sind wir auf einen Schlag ...

