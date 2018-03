Für 2017 kann die Allgemeine Lufttechnik, als viertgrößte Teilbranche des Maschinenbaus, voraussichtlich ein Produktionsvolumen von 14,8 Mrd. Euro vermelden. Der Auftragseingang 2017 konnte im Vergleich zu 2016 um 7 % gesteigert werden, Impulsgeber waren die Auftragseingänge aus dem Ausland (plus 13 %). Die Aufträge aus dem Inland verzeichneten ein Plus von 1 %. Vor diesem Hintergrund äußerten sich die Unternehmen zur Vorstandssitzung des VDMA Fachverbands Allgemeine Lufttechnik grundsätzlich positiv zur Branchenentwicklung sowie zu den Aussichten für 2018. Der guten Entwicklung entgegen wirken jedoch steigende Material- sowie Personalkosten. "Die Materialkosten sind stark in Bewegung. Einen extremen Anstieg vermerken wir derzeit bei Stahl", erläuterte hierzu Andreas von Thun, Berliner Luft. Technik GmbH, im Rahmen der Vorstandssitzung. Bedingt durch die hohe Nachfrage kommt es teilweise zu Lieferengpässen. Eine weitere Herausforderung sind die damit verbundenen logistischen Anforderungen sowie die Zuliefersituation. Die Branche beklagt einen Fachkräftemangel, wobei es in diesem Punkt regionale Unterschiede gibt. Der Export der Branche wuchs 2017 um 2 %. Insgesamt rechnet die Allgemeine Lufttechnik mit einem Exportvolumen von rund 10,6 Mrd. Euro für 2017. 2017 waren die USA (plus 10 %) vor China (plus 3 %) das größte Abnehmerland, gefolgt von Frankreich, Tschechien, Polen und Großbritannien. Für Großbritannien sind aktuell noch geringe Zuwächse von 2 % zu verzeichnen. Zukünftig sind hier Einschnitte wahrscheinlich. Die deutschen Ausfuhren nach Russland kletterten 2017, nach Jahren des Rückgangs, ...

