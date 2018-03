Die NordLB hat Wacker Chemie nach endgültigen Jahreszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 128 Euro angehoben. Die Resultate hätten keine Überraschungen mehr geboten, während der Ausblick auf 2018 die Markterwartungen verfehlt habe, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei zuvor allerdings vorsichtiger gewesen und habe seine Schätzungen nun angehoben. Derweil sei der Dividendenvorschlag des Spezialchemiekonzerns am Markt positiv aufgenommen worden./gl/mis Datum der Analyse: 13.03.2018

AFA0027 2018-03-13/13:36

ISIN: DE000WCH8881