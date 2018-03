Die NordLB hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach endgültigen Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Trotz des Dieselskandals habe der Autobauer operative Stärke gezeigt und seinen Absatz 2017 gesteigert, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch im Januar und Februar sähen die Verkaufszahlen gut aus, so dass 2018 ein neues Rekordjahr bevorstehen dürfte./gl/mis Datum der Analyse: 13.03.2018

ISIN: DE0007664039