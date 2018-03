Liebe Leser,

der Goldpreis bleibt weiterhin in seiner Range gefangen und in den letzten sechs Monaten war, wie für gewöhnlich, der US-Dollar Kurs der hauptsächliche unterstützende Einflussfaktor, denn er fiel in diesem Zeitraum deutlich gegen viele der Major-Währungen. Der US-Dollar Index versucht sich allerdings nun seit Februar an einer Erholung, insofern tendiert der Goldpreis wieder mehr zur Schwäche als zur Stabilität.

Sind die Goldilock-Zeiten wieder da?

Zudem kommt, ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...