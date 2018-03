Liebe Leser,

die Evotec-Aktie ist auch am Montag stark in die neue Woche gestartet. Der Wert ist nun in einem Aufwärtstrend, der zu deutlichen Kursgewinnen führen dürfte, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Die Aktie konnte immerhin die wichtige Obergrenze von 16 Euro wieder zurückerobern. Die nächste Hürde befindet sich bei 18 Euro. Darüber fände sich wiederum Platz bis zur runden 20-Euro-Marke. Damit eröffnen sich nach dem gelungenen Wochenauftakt immerhin Chancen auf Kursgewinne ... (Frank Holbaum)

