Die Märkte bleiben vor den neuen US-Inflationsdaten vorsichtig DAX® (DE30 in der xStation 5) fand Unterstützung beim 21er EMA RWE (RWE.DE) veröffentlicht Ergebnisbericht, verfehlt jedoch die Prognosen

Zusammenfassung:Die gestrige Sitzung an der Wall Street war recht gemischt. Der Nasdaq (US100) bildete ein neues Allzeithoch aus, während andere US-Indizes Kursrückgänge aufwiesen. In Asien war an den Aktienmärkten die Richtung ebenfalls nicht ganz klar, da die Anleger vor der Veröffentlichung der neuen US-Inflationsdaten vorsichtig blieben. Der japanische Nikkei (JAP225) legte um 0,66% zu, der chinesische Hang Seng (CHNComp) um 0,39%, während der australische S&P/ASX 200 (AUS200) um 0,36% nachgab. Die wichtigsten europäischen Indizes eröffneten am Dienstag etwas höher, während Indizes aufstrebender Volkswirtschaften zurückblieben. Die Technologieunternehmen schnitten bei der Eröffnung am schlechtesten ab, während die Versorgeraktien die größten Gewinner waren. Nach der Veröffentlichung der Frühjahrsprognose von Philip Hammond um 12:30 Uhr wird das britische Office for ...

