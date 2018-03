KIEL (dpa-AFX) - Wegen des geplanten Verkaufs der HSH Nordbank will Schleswig-Holstein per Nachtragshaushalt einen Kredit über knapp drei Milliarden Euro aufnehmen. "Das ist bitter und wirft uns beim Schuldenabbau deutlich zurück", sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung.

Mit 2,95 Milliarden Euro will das Land Verpflichtungen aus der 2009 gemeinsam mit Hamburg gegebenen Garantie für das Kreditinstitut direkt aus dem Haushalt bedienen. Dadurch steigen die Schulden des Landes mit einem Schlag auf 29 Milliarden Euro. Zusätzliche Zinsen fallen für die neuen Schulden erst ab 2019 an. Dafür hat die Koalition bereits Vorsorge in Höhe von 45 Millionen Euro getroffen. Dieser Betrag steigt bis 2023 auf 120 Millionen Euro an./akl/DP/fba

