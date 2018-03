NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für General Electric von 14 auf 11 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Markterwartungen für den Elektrotechnikkonzern erschienen nach wie vor viel zu hoch, schrieb Analyst Stephen Tusa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kosten für die Restrukturierung angesichts des Drucks auf das Geschäft zur Erzeugung konventioneller und erneuerbarer Energien dürften die Gewinne belasten. Gleichzeitig dürften die Erlöse auf Verkäufen von Konzernteilen zur Stärkung der Bilanz verwendet werden und nicht an die Aktionäre fließen./mis/das

Datum der Analyse: 13.03.2018

