Unter Kleidung als Wegwerfartikel, der sogenannten "Fast Fashion", leidet die Umwelt genauso wie deren Produktion die Arbeitnehmer in den Textilfabriken der Billiglohnländer belastet. "plan b" stellt am Samstag, 17. März 2018, 17.35 Uhr, im ZDF in "Mode ohne Makel - Der Weg zu nachhaltiger Mode" innovative Textildesigner und Unternehmer vor, denen es gelingt, faire Mode schick und bezahlbar zu gestalten.



Schon bei der Produktion eines Kleidungsstücks fällt fast die Hälfte der Stoffmenge als Müll an. Warum diesen Rohstoffschatz nicht nutzen, dachte sich Reet Aus, Textildesignerin in Estland, und kreiert nun aus solchen Stoffresten Recycling-Mode im großen Maßstab.



Michael Spitzbarth versuchte jahrelang große Firmen für Outdoor-Kleidung zu bewegen, nachhaltiger zu produzieren - ohne Erfolg. Deshalb gründete er das Bio-Kleidungs-Label Bleed und will bald eine komplett regional hergestellte Bio-Jeans auf den Markt bringen. "plan b" schaut ihm am Produktionsort in Helmbrechts in Oberfranken über die Schulter.



Von Hamburg aus wollen Thekla Wilkenig und Pola Fendel den Kleidungs-Einzelhandel revolutionieren: "Wir wollten raus aus dem Konsumwahn, aber trotzdem weiterhin immer cool gekleidet sein", sagen beide. Gemeinsam gründeten sie die Kleiderei. "Warum nicht Kleidung genauso leihen wie Bücher? So können wir unzählige Fehlkäufe verhindern und trotzdem immer wieder neue Mode ausprobieren." Nun versorgen sie Hunderte Frauen monatlich mit einem Klamotten-Überraschungspaket ganz nach deren Style-Vorstellungen. Das Konzept ist so erfolgreich, dass es nun erste Großunternehmen nachahmen wollen.



