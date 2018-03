Die erste gemeinsame Pressekonferenz von E.On-Chef Teyssen und RWE-Boss Schmitz ist eine Zäsur in der Energiebranche. Beide zeigen sind bemüht, keine Furcht vor der neuen Macht ihrer Konzerne aufkommen zu lassen.

Historische Anlässe erkennt man mitunter an einfachen Gesten. In der Energiebranche konnte man den Umbruch am Dienstag am Lächeln von RWE-Chef Rolf Martin Schmitz in Richtung seines einstigen Erzrivalen Johannes Teyssen ablesen. Wohlwollend blickte er dem E.On-Chef ins Gesicht, als dieser bei einer gemeinsamen Erklärung in der Essener Messehalle das Ende eines jahrzehntelangen Gefüges in der Energiebranche verkündete: Die Rivalität zwischen E.On und RWE soll durch einen Mega-Deal zwischen den Konzernen beigelegt werden.

So wollen sich die Konzerne über die Zerschlagung der einstigen RWE-Tochter Innogy gemeinsam neu aufstellen. E.On beabsichtigt die Übernahme der 77 Prozent, die RWE noch an Innogy hält. RWE soll im Zug der Neuordnung einen Anteil von rund 17 Prozent an E.On erhalten und das Geschäft mit erneuerbarer Energie von E.On übernehmen. Damit ändern sich auch die Geschäftsbereiche der Konzerne fundamental: RWE will sich auf das Geschäft der Energieerzeugung aus allen Ressourcen konzentrieren. E.On spezialisiert sich hingegen auf das Geschäft mit den Netzen und dem Vertrieb.

Seit der Deal am Wochenende frühzeitig publik wurde, häuften sich die Fragezeichen um diese Transaktion. Besonders Mitarbeiter von Innogy fürchten einen Kahlschlag ihrer Jobs. Doch auch Verbraucherschützer rechnen mit Nachteilen für Stromkunden durch die wieder erstarkenden Dinosaurier der Energiebranche.

Sowohl Teyssen als auch Schmitz versuchten diese Bedenken in ihren Reden auszuräumen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...