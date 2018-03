Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für ExxonMobil von 100 auf 87 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der Ölkonzern nach dem Erdbeben in Papua Neuguinea und anderer Einflussfaktoren 2018 nur ein Ergebnis je Aktie (EPS) auf Vorjahresniveau erwartet, habe er die Gewinnerwartungen gesenkt, schrieb Anaylst John Herrlin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Anlageurteil wurde jedoch wegen der Dividendenrendite bekräftigt./ck/mis Datum der Analyse: 13.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0047 2018-03-13/13:59

ISIN: US30231G1022