Die OMV will in den nächsten Jahren kräftig wachsen, allein für Zukäufe sind bis zum Jahr 2025 zehn Milliarden Euro budgetiert. Die Hauptstoßrichtung soll dabei aber nicht mehr Russland sein, sondern der Nahe Osten, sagte OMV-Chef Rainer Seele am Dienstag in London bei der Präsentation der neuen Konzernstrategie."Das nächste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...