Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Barclays von 234 auf 250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Dividendenankündigung für 2018 und den in Aussicht gestellten Aktienrückkäufen habe die britische Großbank dem Kapitalmarkt erstmals seit Jahren wieder ein Zeichen der Stärke gesandt, schrieb Analyst David Lock in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/mis Datum der Analyse: 13.03.2018

AFA0055 2018-03-13/14:05

ISIN: GB0031348658