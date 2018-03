Die EU stuft die US-amerikanischen Jungferninseln als Steuerparadies ein. Die Auflistung der Sünder bleibt aber erstaunlich kurz. Vor allem vermeidet die EU, die USA selbst auf die Liste zu setzen.

Die EU-Liste der Steueroasen dürfe nicht weniger als neun Länder umfassen, sonst werde sie unglaubwürdig. Das sagt der zuständige EU-Kommissar Pierre Moscovici, ein Sozialist aus Frankreich. Die Zahl ist beliebig gewählt - und wurde beim Treffen der Finanzminister am Dienstag beibehalten. Drei Länder haben die Finanzminister von der Liste gestrichen: Das Scheichtum Bahrain, der karibische Inselstaat St. Lucia und die Marshallinseln in der Südsee. Dafür sind drei Länder neu auf die Liste gekommen: Die Bahamas, St. Kitts und Nevis in der Karibik und die US-amerikanischen Jungferninseln. Die Aufnahme der Inseln, östlich von Puerto Rico gelegen, ist bemerkenswert, weil die Briten erfolgreich verhindert haben, dass die nördlich gelegenen britischen Jungferninseln als Steuersünder aufgeführt werden.

Die US-Jungferninseln sind das zweite US-Territorium, das die EU als Steuerparadies outet. US-Samoa, eine Gruppe von Vulkaninseln und Atollen ...

