Onlinedruckerei liefert jetzt bis zu Auflagen von 1.000 Stück europaweit ohne Aufpreis innerhalb von nur drei Tagen

Die Internetdruckerei UNITEDPRINT SE, zu der unter anderem auch die bekannte Marke print24.com gehört, verdoppelt erneut das Portfolio ihres erfolgreichen 3-2-1-Liefermodells. Viele Produkte werden ab sofort bis zu Auflagen von 1.000 Stück ohne Aufpreis in nur drei Tagen produziert und europaweit versendet!

Ganz nach dem Motto "3...2...1...Deins!" produziert und liefert print24.com viele Produkte darunter auch Topseller wie Flyer, Postkarten und Plakate im Standardversand schon innerhalb von drei Tagen, im Expressversand innerhalb von zwei und im Priority-Versand sogar innerhalb von nur einem Tag! Bereits im vergangenen November wurde das Programm wegen der hohen Nachfrage ausgeweitet. Nun wurde die Anzahl der im 3-2-1-Programm enthaltenen Produkte nochmals verdoppelt. Auch Topseller wie 1.000 Flyer oder 1.000 Plakate werden zukünftig schon im Standardversand extrem schnell versendet. Anders als bei vielen Mitbewerbern kostet den Kunden bei print24.com dieser schnelle 3-Tage-Service keinen Aufpreis!

"Unsere Devise lautet ganz klar: ‚Noch mehr noch schneller!' Im vergangenen Jahr haben wir unsere Lieferzeiten drastisch reduziert und europaweit das beliebte 3-2-1-Liefermodell eingeführt jetzt stehen diese extrem schnellen Lieferzeiten für noch deutlich mehr Produkte zur Verfügung! Die gleiche Liefer-Performance, für die Kunden bei Wettbewerbern teure Express-Zuschläge zahlen müssen, gibt es bei uns ohne Aufpreis schon im Standardversand!", erklärt Fabian Frenzel, Director Innovation/Marketing von print24.com.

print24.com ist eine Marke von UNITEDPRINT SE, einem globalen und innovationsorientierten E-Commerce-Unternehmen im Bereich Druck und Medien. Als eine der führenden Onlinedruckereien Europas beschäftigt UNITEDPRINT SE etwa 700 Mitarbeiter und betreibt die bekannten Marken print24, Easyprint, Unitedprint, getprint, printwhat, FIRSTPRINT, DDK PRINT BIG, infowerk und Unitedprint Shop Services (USS) an weltweit 26 Standorten neben Deutschland in 21 weiteren europäischen Ländern sowie darüber hinaus in Brasilien, China, Kanada und den USA. Unitedprint bietet seinen Kunden neben klassischen Printprodukten auch hochwertige Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Textildruck, Fotodruck, Großformat, Werbemittel, Werbetechnik und Hotel-/Gastronomiebedarf.

