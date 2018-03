Frankfurt am Main - Die globale Asset-Management-Industrie will sich mit kräftigem Wachstum für die digitale Zukunft rüsten. Das geht aus dem 21. CEO-Survey (2018) der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hervor.Zwar würden 70 Prozent der befragten Vorstandschefs glauben, dass sich technologische Veränderungen in den nächsten fünf Jahren "disruptiv" oder sogar "sehr disruptiv" auf das eigene Geschäftsmodell auswirken würden. Zu fürchten scheine die Branche dieses Szenario allerdings nicht. Im Gegenteil: 87 Prozent der befragten Topmanager würden in diesem Jahr von steigenden Umsätzen ausgehen, 79 Prozent sähen sich auf organischem Wachstumskurs, 43 Prozent würden konkret über Zukäufe nachdenken und 57 Prozent möchten ihre Belegschaft ausbauen. Dagegen würden nur 39 Prozent mit Kostensenkungen planen.

